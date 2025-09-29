Pareja de casados golpearon a una mujer embarazada en Mara

Pesquisas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), adscritos a la coordinación de investigaciones de delitos contra las personas de la delegación municipal El Moján, aprehendieron a una pareja de casados por agredir brutalmente a una mujer embarazada.

Los detenidos, identificados como Nedixon José Molero Méndez (30) y Estefani Virginia Delgado Albornoz (20), fueron capturados en el sector La Callecita, calle 23, entre avenidas 8 y 9, de la población de San Rafael del Moján, municipio Mara, estado Zulia.

Las autoridades informaron que la pareja estaba bajo los efectos del alcohol y golpearon a la mujer, quien era expareja de Molero. A consecuencia de la golpiza, la mujer sufrió una herida cortante en el rostro.

Los detenidos fueron puestos a la orden de la Fiscalía 18° del Ministerio Público del estado Zulia, donde enfrentarán cargos por los delitos de violencia y lesiones graves.

Noticia al Día