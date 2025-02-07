Pareja se encargaba del cobro de las extorsiones a los comerciantes de La Cañada de Urdaneta

Un amplio trabajo de investigación realizado por funcionarios del CICPC, adscritos a la base contra extorsión de la delegación municipal Maracaibo, permitió la ubicación y captura de una pareja que cooperaba con una organización criminal.

Los detenidos fueron identificados como, Randy José Amesty Soto (30), apodado "Luisito" y María Chiquinquirá Fernández Fernández (21).

La pareja se encargaba del cobro de las extorsiones, traslado de armas, municiones y artefactos explosivos y enviar fotografías de fachada de los comercios, para así infundir terror entre los comerciantes de la cañada de Urdaneta.

Al realizar la detención de Amesty y Fernández, se les incautaron dos celulares donde se les encontraron conversaciones con el antisocial, una escopeta usada para amedrentar a la comunidad y municiones, además se recuperó una Bera SBR, placas AT8I63A, usado como medio de comisión.

