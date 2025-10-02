Pediatra venezolana en UCI tras recibir golpiza de su expareja en Chile

Una pediatra venezolana se encuentra recluida en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Carlos Cisternas en Calama, al norte de Chile.

La especialista, identificada como, identificada como Odalys Calderón, fue golpeada por su expareja y la dejó inconsciente dentro de su casa.

Amigas de Calderón, al notar su ausencia, comenzaron a llamarla, pero nunca contestó. Su extraña desaparición los llevó a acercarse a su casa y al entrar la encontraron desmayada y con señales de violencia y abuso, por lo que fue ingresada al centro de salud donde laboraba.

Según medios chilenos, el caso está siendo investigado como intento de feminicidio y los medios no han publicado el nombre del atacante. Se dice que el hombre sería alguien influyente en la comunidad.

El ataque contra la venezolana ocurrió el pasado 22 de septiembre. El medio chileno aseguró que la mujer tendría muerte cerebral.

Ni las autoridades policiales ni el Ministerio Público han informado detalles sobre el presunto intento de feminicidio. Familiares de Calderón estarían llegando este martes a Calama para acompañar a la pediatra.

