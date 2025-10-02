Jueves 02 de octubre de 2025
Sucesos

Pediatra venezolana en UCI tras recibir golpiza de su expareja en Chile

Una pediatra venezolana se encuentra recluida en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Carlos Cisternas en Calama, al norte…

Por Greily Nuñez

Pediatra venezolana en UCI tras recibir golpiza de su expareja en Chile
Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Una pediatra venezolana se encuentra recluida en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Carlos Cisternas en Calama, al norte de Chile.

La especialista, identificada como, identificada como Odalys Calderón, fue golpeada por su expareja y la dejó inconsciente dentro de su casa.

Amigas de Calderón, al notar su ausencia, comenzaron a llamarla, pero nunca contestó. Su extraña desaparición los llevó a acercarse a su casa y al entrar la encontraron desmayada y con señales de violencia y abuso, por lo que fue ingresada al centro de salud donde laboraba.

Según medios chilenos, el caso está siendo investigado como intento de feminicidio y los medios no han publicado el nombre del atacante. Se dice que el hombre sería alguien influyente en la comunidad.

El ataque contra la venezolana ocurrió el pasado 22 de septiembre. El medio chileno aseguró que la mujer tendría muerte cerebral.

Ni las autoridades policiales ni el Ministerio Público han informado detalles sobre el presunto intento de feminicidio. Familiares de Calderón estarían llegando este martes a Calama para acompañar a la pediatra.

Noticia al Día / La Nación

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Pediatra venezolana en UCI tras recibir golpiza de su expareja en Chile

Pediatra venezolana en UCI tras recibir golpiza de su expareja en Chile

Presidente de la CCM:

Presidente de la CCM: "63% de locales en Maracaibo se encuentran operativos y el 37% cerrados"

Así culminó la segunda jornada de la Champions

Así culminó la segunda jornada de la Champions

Yankees igualan Serie de Comodín con dramático triunfo ante Medias Rojas

Yankees igualan Serie de Comodín con dramático triunfo ante Medias Rojas

Padres blanquea para nivelar la Serie de Comodín ante Cachorros

Padres blanquea para nivelar la Serie de Comodín ante Cachorros

Dodgers liquidó a Rojos y en la Serie de Comodín

Dodgers liquidó a Rojos y en la Serie de Comodín

José Tomás Boves: Guerra social 1813-1814 (por el Dr. Ángel R. Lombardi B.)

José Tomás Boves: Guerra social 1813-1814 (por el Dr. Ángel R. Lombardi B.)

TBT de una Diosa empresaria

TBT de una Diosa empresaria

La señora Andreína Coromoto Ríos necesita realizarse un cateterismo

La señora Andreína Coromoto Ríos necesita realizarse un cateterismo

Detienen a exfiscal de Lara por hechos de corrupción e incitación al odio

Detienen a exfiscal de Lara por hechos de corrupción e incitación al odio

Justicia indígena: un derecho, no un privilegio (Por: Abg. Juan Pablo Montiel Almeida)

Justicia indígena: un derecho, no un privilegio (Por: Abg. Juan Pablo Montiel Almeida)

Funvisis registró nuevos sismos en Lara, Sucre y Zulia

Funvisis registró nuevos sismos en Lara, Sucre y Zulia

Brayan Rocchio encendió la victoria de Guardianes

Brayan Rocchio encendió la victoria de Guardianes

Diosdado Cabello: Venezuela está en una guerra de resistencia prolongada

Diosdado Cabello: Venezuela está en una guerra de resistencia prolongada

El PSG silenció al Barcelona con gol en el último suspiro

El PSG silenció al Barcelona con gol en el último suspiro

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Reportan situación irregular en la Zona Educativa de Maracaibo (videos)

Reportan situación irregular en la Zona Educativa de Maracaibo (videos)

"Fueron detectados más de cinco aviones de combate de EE UU": Ministro Padrino López

Casi un año sin cobrar: más de 120 docentes indígenas protestaron en la Zona Educativa de Maracaibo

Casi un año sin cobrar: más de 120 docentes indígenas protestaron en la Zona Educativa de Maracaibo

Capturan a alías

Capturan a alías "Caracas" en Colombia

Saime anuncia nueva jornada de cedulación sin citas para este sábado 4-Oct

Saime anuncia nueva jornada de cedulación sin citas para este sábado 4-Oct

Noticias Relacionadas

Al Dia

Así comenzará la temporada 2025-2026 de la LVBP

Faltan 13 días para el arranque de la pelota criolla
Al Dia

Tres detenidos por presunta riña entre vecinos en el barrio San José

Al lugar se desplegaron efectivos del CPBEZ
Sucesos

Detienen a exfiscal de Lara por hechos de corrupción e incitación al odio

También fue detenido el fiscal auxiliar
Sucesos

Capturan a alías "Caracas" en Colombia

Tenía una alerta roja por Interpol

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025