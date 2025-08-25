Una mujer de 24 años, identificada como Diosmary Rojas, falleció la noche del domingo 24 de agosto luego de lanzarse de un autobús en movimiento en la autopista Cimarrón Andresote, en el estado Yaracuy.

El suceso ocurrió luego de que la unidad de transporte comenzara a incendiarse, según reportes policiales.

La tragedia tuvo lugar cerca del sector La Guacamaya, en el municipio Sucre. Aproximadamente a las 9:30 p.m., el autobús de pasajeros presentó una presunta falla en el motor, lo que provocó un incendio en la parte delantera.

De acuerdo con la minuta policial, en un aparente ataque de pánico, la joven se lanzó del vehículo en marcha, impactando contra el pavimento. Rojas, quien era residente de Acarigua, estado Portuguesa, murió de manera instantánea en el lugar de los hechos. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

Noticia al Día/Yaracuy al Dia