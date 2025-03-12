Perece mujer tras ser pateada por una vaca en Maturín

Una mujer perdió la vida la noche de este martes 11 de marzo, en la emergencia del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar (Humnt), tras ser pateada por un animal tipo bovino (vaca).

La infortunada quedó identificada como, Yaisnnuris Cariaco, de 42 años, quien residía en el sector Las Cocuizas de la capital monaguense.

En el escrito oficial se puede leer que el lamentable accidente ocurrió en una finca ubicada en Plantación, en la vía San Luis y fue llevada hasta el referido centro asistencial en un vehículo particular para que recibiera la atención médica.

El parte del cuerpo de seguridad de la Policía del estado Monagas (Polimonagas), indicó, que Cariaco sufrió traumatismos debido a los impactos propinados por el animal. Su cadáver fue llevado a la morgue de la ciudad.

Noticia al Día / El Periódico de Monagas