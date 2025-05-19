Pereció joven trabajador al caerle el motor de una grúa en Falcón

Yoel Enrique Galicia Marcano, de 19 años, murió al caerle el motor de un vehículo de carga pesada.

La víctima laboraba para una empresa cuyo galpón se encuentra ubicada en el sector El Taparo del municipio Carirubana, en Falcón.

Según sus familiares, el hecho habría ocurrido el pasado jueves 8 de mayo, cuando en medio de sus actividades cotidianas a Galicia le cayó la pallesta en la que descargaban el motor de una grúa o camión, así lo dio a conocer el periodista Gerardo Morón, a través de su cuenta en Instagram.

De inmediato se activaron los protocolos de emergencia y en un vehículo particular fue trasladado a la Clínica La Familia de Santa Irene. Allí fue intervenido quirúrgicamente hasta en cuatro oportunidades.

Se supo que a Galicia lo iban a dar de alta en el transcurso de este domingo 18, pero repentinamente se complicó y falleció a primera hora de la mañana.

Funcionarios del Servicio Nacional de Medicinas y Ciencias Forenses practicarían la necropsia de ley al joven trabajador. Funcionarios del Cicpc-Punto Fijo adelantan las investigaciones acerca de este caso, que también dejó lesionado a otro trabajador.

La empresa para la que trabajaba Galicia Marcano corrió con todos los gastos que involucró este angustiante suceso.

