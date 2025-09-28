Pereció motorizado tras sufrir un accidente vial en la C-2 de Maracaibo

Un motorizado perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito, en la circunvalación 2 de Maracaibo.

La víctima, cuya identidad se desconoce, se desplazaba en su moto por la referida vialidad, a la altura de Cumbres, cuando, presuntamente, perdió el control y se estrelló.

El fuerte impacto lo dejó muerto en el sitio. Al lugar se desplegaron efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, adscritos al servicio de tránsito terrestre, quienes realizaron el levantamiento correspondiente del cadáver.

Noticia al Día