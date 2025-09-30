Pereció quinceañera tras accidente en moto: Repartía invitaciones para su cumpleaños

Una adolescente, de 15 años de edad, Stefany Richelli Ramos Díaz, murió en horas de la noche del sábado 27 de septiembre tras sufrir politraumatismos durante un accidente de tránsito ocurrido en el estado Guárico.

La muchacha iba de "parrillera" en una motocicleta mientras entregaba invitaciones para su fiesta de cumpleaños, cuando la unidad colisionó con un automóvil en la calle Troconis, cruce con la tercera transversal de El Paraíso, en el municipio Pedro Zaraza, cerca de la ferretería Ferromaterial.

El hecho también dejó al conductor de la motocicleta gravemente herido. La adolescente fue trasladada al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) en Barcelona, estado Anzoátegui, la mañana del domingo, para los procedimientos correspondientes.

Las autoridades del Departamento de Investigación de Accidentes de Tránsito y Transporte (Diatt) de la referida entidad, abrieron un expediente para esclarecer las causas del siniestro y determinar las responsabilidades del hecho.

Noticia al día / Con información de Falcón Informativa.