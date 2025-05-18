Sábado 23 de agosto de 2025
Planificó extorsionar a su expareja con 15 mil dólares pero fue detenido junto a su cómplice por el CICPC en Maracaibo

El sujeto responsable de planificar la extorsión fue identificado como Nelio de Jesús Duarte Sánchez, quien junto a un amigo de nombre Anthony Carrillo Medina, pretendió despojar a su expareja de un dinero que recientemente había recibido y del cual tenía conocimiento.

Por José Gregorio Flores

Los extorsionadores fueron capturados en Maracaibo y San Francisco. Foto: RRSS.
Funcionarios adscritos a la Coordinación Contra la Delincuencia Organizada de la Delegación Municipal del CICPC en Maracaibo, practicaron la detención de dos sujetos, uno de los cuales pretendió extorsionar a su expareja con 15 mil dólares para no atentar contra su vida y la de su familia.

Así lo dio a conocer el comisario Douglas Rico, director general de este organismo detectivesco, resaltando que todavía falta por darle captura a otros dos delincuentes que fueron contratados por el autor intelectual de este hecho punible para darle seguimiento a la víctima.

El sujeto responsable de planificar la extorsión fue identificado como Nelio de Jesús Duarte Sánchez, quien junto a un amigo de nombre Anthony Carrillo Medina, pretendió despojar a su expareja de un dinero que recientemente había recibido y del cual tenía conocimiento.

De acuerdo a la información de Rico, la expareja de Nelio de Jesús fue contactada por la red social WhatsApp a través de números internacionales enviándole fotos y videos de la residencia donde habita junto a su familia e hijos. Esto lo hacían con el propósito de amenazarla de muerte para que cancelara.

Nelio de Jesús sabía que su exmujer iba a recibir 15 mil dólares y por ello contrató por 50 dólares a su amigo Anthony Carrillo Medina para llevar a cabo el proceso de extorsión. La víctima al verse acorralada denunció el hecho ante las autoridades del CICPC y de inmediato se inició un proceso de investigación.

Trascendió que también fueron contratados los hermanos Windorvis Antonio (apodado El Niño) y Walfredo Antonio (Wale) Riera González, para que estudiaran el día a día de la víctima e iniciaran las extorsiones, con la promesa que luego que la víctima pagara los $15 mil, sería dividido entre ellos.

Tras una serie de experticias e investigaciones de campo, el par de delincuentes fueron detenidos en los barrios Integración Comunal y Sabana Grande, municipios Maracaibo y San Francisco, estado Zulia, recuperándose un Chevrolet Malibú y dos celulares; quedando a la orden del Ministerio Público.

Noticia al Día / Con información de Douglas Rico

