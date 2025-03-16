PNB agredió a joven motorizado en Margarita

A través de las redes sociales se dio a conocer un presunto abuso de poder que ejerció un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)en contra de un joven motorizado, en Margarita.

En la grabación se observa como el efectivo policial alega haberlo golpeado porque no se detuvo a tiempo ni cuando se lo ordenó. La arremetida alteró a la ciudadania, quienes le reclamaron al oficial y divulgaron la irregularidad.

El video fue visualizado por el fiscal general de la república, Tarek William Saab, quien solicitó a la Fiscalía 12, en materia de Derechos Humanos, investigar y sancionar los hechos ocurridos en el estado Nueva Esparta.

Noticia al Día