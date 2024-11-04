PNB captura a integrante de una banda criminal con una granada en Cacique Mara

Funcionarios de la PNB adscritos a la división contra secuestro y extorsión, capturaron a un hombre cuando caminaba con una granada fragmentaria por el sector 12 de Octubre de la parroquia Cacique Mara, en Maracaibo.

Los oficiales se encontraban en labores investigativas, cuando observaron a dos hombres caminando por la referida vialidad. Al indicarles la voz de alto, estos prefirieron salir corriendo, sin embargo, uno solo pudo ser capturado.

Al realizarle la debida inspección, le encontraron el artefacto explosivo dentro de un bolso, así como un teléfono el cual dejó en evidencia que pertenecía a la banda criminal "El Alfonsito".

Las autoridades prefirieron no dar a conocer su identidad para seguir con la investigación. El caso quedó a la orden del MP.

Noticia al Día / Nota de prensa