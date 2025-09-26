Viernes 26 de septiembre de 2025
Sucesos

PNB incautó más de 500 kilos de marihuana en Lara

Funcionarios del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), incautaron un total de 519 kilogramos de marihuana, en el sector…

Por Greily Nuñez

PNB incautó más de 500 kilos de marihuana en Lara
Foto: Cortesía PNB
Funcionarios del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), incautaron un total de 519 kilogramos de marihuana, en el sector La Esperanza 1 de Pavia, municipio Iribarren del estado Lara.

Según el reporte oficial, la comisión policial interceptó tres camionetas y un vehículo que ingresaban desde el estado Falcón.

Durante el procedimiento se produjo un intercambio de disparos, tras el cual fueron retenidas las sustancias ilícitas, distribuidas en 24 sacos que contenían 864 panelas.

Noticia al Día / Nota de prensa

Temas:

