Policía científica adelanta las investigaciones sobre la intoxicación masiva que hubo en San Francisco

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se encuentran investigando las causas que, hace tres días, produjeron la intoxicación de más de 120 personas en un comedor comunitario ubicado en el barrio Suramérica del municipio San Francisco, situación que lamentablemente llevó al fallecimiento de un niño de apenas nueve años de edad.

Así lo dio a conocer este domingo 24 de agosto a través de un contacto telefónico con NAD el comisario José Primera, Secretario de Seguridad Ciudadana de Maracaibo, resaltando que las averiguaciones ya están bien adelantadas y que es el referido organismo detectivesco, el encargado de ofrecer los resultados que determinarán los verdaderos motivos que originaron la intoxicación.

"Fueron más de 120 personas las que se intoxicaron con un alimento que consumieron y en vista de la gravedad del asunto, el CICPC desde el primer día se encuentra realizando las averiguaciones respectivas para esclarecer esta situación. Nosotros, como un solo gobierno y bajo las órdenes del alcalde Gian Carlo Di Martino, le brindamos todo el apoyo necesario a la zona sur con ambulancias, paramédicos y todo lo que implicó esa gran movilización de personas", indicó el comisario Primera.

Con relación al estado de salud de las más de 120 personas afectadas, el alto funcionario resaltó que la mayoría ya se están fuera de peligro y fueron dadas de alta. Agregó que son muy pocos los que todavía se mantienen bajo observación médica y que lo más probable, es que sean remitidos a sus respectivos hogares en el transcurso de la semana entrante.

Noticia al Día / José Gregorio Flores