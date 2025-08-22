Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

El coronel de la policía de Colombia, Cesar Pinzón, mencionó en la cadena de radio colombiana Blu Radio que el explosivo causante del incidente en una zona de comercial del centro de Florencia, Caquetá, a tan solo unas cuadras de la alcaldía en la madrugada de este 22 de agosto, había sido abandonado en una caneca de basura en la vía pública.

"No tenemos afectaciones a la vida ni a la integridad de personas", dijo el agente. Además, dijo que es probable que el ataque haya sido contra la droguería.

No obstante, los hechos están siendo investigados para ser descubiertos rápido. "Estamos haciendo el proceso de recolección de información, no se descarta que tenga que ver con algunos temas relacionados con extorsiones", pronuncio el ente policial.

¿Cuáles son las hipótesis?

Acorde a las palabras del coronel Cesar Pinzón, el crimen habría sucedido por temas afines a la extorsión.

"Aquí hay una estructura, ‘Rodrigo Cadete’ que ha hecho panfletos citatorios de manera masiva a comerciantes y no se descarta que vengan de ahí", dijo el agente, expresó el funcionario.

Se comunicó que unos de los volantes escriben: Usted ya sabe a dónde debe llegar’ y que las sumas por extorsión pueden aumentar a 50 o 60 millones de pesos.

Adiciono "las autoridades del departamento estarán en consejo de seguridad para articular los elementos de información".

Con información de El Tiempo de Bogotá

Noticia al Dia/Diego Casanova (Pasante)