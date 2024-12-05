Polisur arresta dos adolescentes por agresiones físicas en el Barrio El Manzanillo

Funcionarios de la Policía Municipal de San Francisco, adscritos al Instituto Autónomo Policía, lograron detener a dos adolescentes tras una riña ocurrida en el barrio El Manzanillo.

Según información suministrada por el director general del cuerpo policial, Erich Gómez Barreto, los oficiales realizaban labores de patrullaje cuando fueron alertados sobre una alteración del orden público. Al llegar al sitio, se entrevistaron con las involucradas y sus representantes legales.

Ambas adolescentes, de 17 años, admitieron haber protagonizado una fuerte discusión que escaló a una agresión física, resultando con lesiones en el rostro y miembros superiores. Ante esta situación, los funcionarios procedieron a la aprehensión de las jóvenes, quienes fueron trasladadas al Hospital Doctor Manuel Noriega Trigo para recibir atención médica y posteriormente al Centro Preventivo de Resguardo y Garantías del Aprehendido de Polisur.

Este caso ha sido puesto a la orden del Ministerio Público, que se encargará de determinar las responsabilidades penales correspondientes, enmarcadas en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente.

Noticia al Día / Nota de prensa