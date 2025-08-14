Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Este jueves 14 de agosto, Funcionarios del Cuerpo de Policía del Sur (Polisur), encontraron una maleta con restos humanos en avanzado estado de descomposición en una vivienda en el sector Sierra Maestra, municipio San Francisco. El macabro hallazgo se produjo, luego de que los vecinos denunciaran un persistente mal olor en la zona.

El operativo se llevó bajo las instrucciones del G/B Erich Rafael Gómez Barreto, Director General del Instituto de Policía del municipio San Francisco y bajo los lineamientos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como del Viceministerio del Sistema Integrado de Policía (Visipol).

Según informó el Centro de Operaciones Policiales (C.O.P), el suceso tuvo lugar en el Cuadrante de Paz número P-02 de la Parroquia Francisco Ochoa, específicamente en la avenida 11 con calle 21 del barrio Sierra Maestra.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron la maleta, que contenía restos humanos. Este hallazgo alarmante llevó a un despliegue inmediato de unidades para resguardar el sitio, de igual forma se le notificó a la central para que le notificara al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que se hizo cargo de la investigación.

Lee también: Estranguló a su pareja, la metió en una maleta y la abandonó en un puente de Bogotá: Lo capturaron en Miranda

Noticia al Día