Sucesos

Por 50 mil dólares planificó el secuestro de su amigo en Cabimas: El CICPC lo capturó junto a otros tres delincuentes

Las investigaciones iniciaron cuando familiares de la víctima, un comerciante del estado Zulia, informaron que lo habían secuestrado varios hombres al salir de la vivienda de Kaissan Aldebal Oubied (36), a quien agredieron en diversas partes del cuerpo, logrando someter a su objetivo y llevárselo.

Por José Gregorio Flores

Por 50 mil dólares planificó el secuestro de su amigo en Cabimas: El CICPC lo capturó junto a otros tres delincuentes
En tiempo record, funcionarios del CICPC resolvieron el secuestro del comerciante zuliano. Foto: Douglas Rico.
Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Delegación Cabimas, tras un extenso trabajo de investigación, practicaron la detención de cuatro antisociales por secuestro, entre ellos un amigo de la víctima, quien fue el autor intelectual del hecho.

Las investigaciones iniciaron cuando familiares de la víctima, un comerciante del estado Zulia, informaron que lo habían secuestrado varios hombres al salir de la vivienda de Kaissan Aldebal Oubied (36), a quien agredieron en diversas partes del cuerpo, logrando someter a su objetivo y llevárselo; sin embargo, gracias a la presión policial y al trabajo de campo, fue liberado sin cancelar el dinero exigido por los delincuentes.

Ahondando las pesquisas se logró la ubicación y detención de Rodrigo José Duran Gutiérrez (37), Reimor Samuel Reyes Chirinos (29) y, Frank José Piña Franco (32), quienes junto a, Rafael Belisario Gutiérrez Colina (40), aún por detener; se encargaron de ejecutar el hecho, por cuanto habían sido contratados por Kaissan para secuestrar a la víctima y exigirle 50 mil dólares.

Se aprovechó que la víctima y su padre acudirían a su vivienda a llevarle unos medicamentos y los agresores lo golpearon fuertemente con la finalidad de no levantar sospechas sobre su responsabilidad en la planificación del hecho.

Tras la captura de los involucrados, se recuperó el vehículo de la víctima, asimismo, un Kia Stylus, placa AD346UM, un Bera Kavak, placa AW3M18V, usados como medio de comisión, un Chevrolet Trailblazer, placa AD242TM y, cuatro celulares. Quedando a la orden del Ministerio Público.

Noticia al Día / Douglas Rico Instagram

Internacionales

Menor implicado en asesinato de Miguel Uribe Turbay será privado de libertad por siete años

La Fiscalía informó que, como parte de la medida judicial, “el menor de edad deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada”, conforme a lo establecido en el sistema penal para adolescentes
Al Dia

Gobernación del Zulia instaló Consejo Científico y Tecnológico para el impulso de la innovación

Esta instancia, creada por instrucciones del gobernador Luis Caldera, fue instalada en la Zona Interactiva de la Biblioteca Pública María Calcaño

Al Dia

Ricardo Aguirre inicia su recorrido por las 74 escuelas de Gaita

El presidente recientemente designado por el alcalde bolivariano de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, inició sus visitas en las parroquias Olegario Villalobos, Cristo de Aranza y Santa Lucía, esta última considerada por Aguirre como una de las más hermosas de Maracaibo.
Al Dia

Gobernador Caldera se reúne con circuitos comunales de Valmore Rodríguez para cerrar ciclo de proyectos

Presentaron un balance de más de 40 proyectos que han venido ejecutando entre 2024 y 2025

