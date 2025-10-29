Por celos, alias "El Cirujano", mató a puñaladas al amante de su mujer y después le cortó los genitales

Alirio Sandia Mora, de 64 años de edad, jamás hubiera imaginado que el pasado19 de octubre sería el último día que vería la luz en este plano terrenal, ya que, cual película de horror, fue torturado hasta la muerte en su propia casa, en el sector Las Vegas, calle Monagas, parroquia San Martín de Porres, municipio Libertador del estado Aragua.

El victimario, identificado como Álvaro José Hernández Naranjo (54), alias "El Cirujano" le propinó múltiples heridas con un arma blanca hasta irlo desmembrando. Al infortunado hombre le mutilaron las manos y también una de sus piernas, pero lo que dejó entredicho un posible crimen pasional, fue el hecho de que le mutilaron sus genitales.

El hoy occiso, también fue decapitado y su atacante (hasta ahora se desconoce cuántas personas estuvieron involucradas en el hecho), procedió aplastarle el cráneo. Durante esta última semana, investigadores del CICPC, se mantuvieron en vilo hasta dar con los responsables y esclarecer este hecho.

El pasado lunes, a través de sus plataformas digitales revelaron que, luego de un arduo trabajo de investigación, acompañado de experticias técnico científicas, la Delegación Municipal Cagua procedió a realizar la detención de Álvaro José Hernández Naranjo.

Según la publicación del cuerpo de investigación, Hernández, irrumpió violentamente en la vivienda de la víctima y con un arma blanca tipo cuchillo, le causó múltiples heridas, ocasionándole la muerte y donde posteriormente fue hallado por habitantes de la zona, quienes alertaron a las autoridades.

La detención de Hernández, se efectuó en la comunidad Palmares de Jerusalén, calle Los Próceres, parroquia Palo Negro y fueron colectados en el hecho dos cuchillos, prendas de vestir y una olla, quedando el caso a disposición de la Fiscalía 32° del Ministerio Público del estado Aragua.

Al parecer «El Cirujano», ya ha tenido que lidiar con la justicia en otras oportunidades, ya que posee dos registros por robo genérico y lesiones personales.

