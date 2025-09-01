Por insultar y golpear a su madre de 79 años fue detenido un hombre en Santa Bárbara del Zulia

Un sujeto fue detenido por funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (CPBEZ), tras insultar y golpear reiteradas veces a su propia madre, una mujer, de 79 años de edad, quien cansada de tanto maltrato físico y verbal, decidió denunciarlo ante las autoridades para que se lo llevaran preso.

La información aportada por el referido organismo policial indica que la septuagenaria se presentó en el Centro de Coordinación Policial Sur del Lago Oeste, donde relató que su hijo de nombre Johnny Cesar Montaner Rosales (49) siempre la trata con agresividad y malas palabras.

En este sentido, señaló que esta vez el sujeto se presentó a la casa bajo los efectos de alguna sustancia alucinógena y arremetió en contra de ella, con palabras obscenas, empujándola y lanzándola al piso. Ella como pudo, logró llegar a la calle y pedir ayuda a sus vecinos.

Al conocer el caso, una comisión de agentes se dirigieron hasta sector Monte Claro de Santa Bárbara, municipio Colón, donde se encontraba Montaner para su arresto, siendo llevado a la sede del CPBEZ donde quedó a disposición de la Fiscalía 16 del Ministerio Público. La víctima recibió atención médica en el hospital General de Santa Bárbara.

Noticia al Día / Nota de Prensa CPBEZ