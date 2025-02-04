Por la deuda de una moto planificó la muerte de tres hombres en la Cañada de Urdaneta: El CICPC lo capturó en La Concepción

Entre las víctimas figuran dos hermanos quienes junto a un amigo, adquirieron una moto que nunca terminaron de pagar. Días después fueron acribillados

Un peligroso delincuente, identificado como Deiny Raúl Montilla Fuenmayor, de 29 años de edad, fue capturado por funcionarios de la policía científica con sede en el municipio San Francisco, luego de haber planificado un triple homicidio por la deuda de una motocicleta en la Cañada de Urdaneta.

Así lo informó a través de sus redes sociales el comisario Douglas Rico, director general de este organismo, destacando que las víctimas se llamaban Ángel Antonio Ospino Almarza (22), Jesús Enrique Ocampo Villazmil (26) y Adrián Antonio Ocampo Villazmil (20), quienes eran hermanos.

Este triple homicidio fue ejecutado entre los sectores El Carmen y Las Minas, parroquia Andrés Bello, en la Cañada de Urdaneta. Según explicó Rico, el par de hermanos junto a su amigo Ángel Antonio Ospino Almarza, adquirieron una moto y dejaron una deuda pendiente pues no terminaron de pagarla.

Como no terminaron de cancelar el dinero acordado, Montilla contactó a otros delincuentes quienes se encuentran en fuga, para que le quitaran la vida a estos tres jóvenes. Posteriormente, los sicarios utilizaron armas de fuego para interceptarlos y masacrarlos a tiros.

Tras el hecho, las autoridades iniciaron las investigaciones y a través de una arduo trabajo de campo y experticias técnico científicas, se llevó a cabo la captura de Montilla, ejecutada en el sector El Edén, parroquia Concepción del municipio Jesús Enrique Lossada

Los detectives durante el procedimiento colectó como evidencia del caso un celular marca Tecno POP5 LTE, el cual fue puesto a disposición de la Fiscalía 13ª del Ministerio Público del estado Zulia.

Noticia al Día / Douglas Rico