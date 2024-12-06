Por presunta traición: Cabecilla de una banda de Petare ordenó el asesinato de la adolescente Samantha Ramírez

Pesquisas del CICPC, adscritos a la división de homicidios, esclarecieron el robo y homicidio de Samantha Racheld Ramírez González, de 17 años.

Las intensas investigaciones dieron con el autor material del hecho, quien fue capturado e identificado como, Abraham David Aguilera García, de 17 años.

La menor fue hallada sin vida el pasado 29 de noviembre, en plena vía del distribuidor Boyacá, a la altura de la Cota Mil, en Petare.

Los detectives indicaron que el viernes 28 de noviembre, el adolescente, por instrucciones del cabecilla de una banda delictiva de la zona 5 de Petare, apodado con el alias "Warrio", le ordenó que citara a la joven, puesto que ellos se trataban.

Aguilera, acató ordenes e invitó a cenar a Ramírez, acordando como punto de encuentro la entrada del sector San José de Petare. Una vez en el sitio, llegaron cuatro antisociales a bordo de un Mazda 3, quienes la obligaron a subirse.

Los hampones se trasladaron por el distribuidor Boyacá y le solicitaron a la víctima que les entregara su teléfono y descendiera del vehículo. Sin embargo, le preguntaron si ella había entregado a alías "Cachorro", quien fue abatido por comisiones de la PNB.

La joven se negó ante los señalamientos, pero sus palabras fueron interrumpidas por el sonar de las balas que le propinaron. Samantha Ramírez, fue asesinada y dejada a orillas de la carretera.

Abatido un implicado

Asimismo, fue ubicado Israel Samuel Mata García (23), apodado "Cheche", en el sector Julián Blanco, estado Miranda. Este criminal al darse cuenta de la presencia policial desenfundó un arma de fuego, internándose en el interior de un inmueble donde tomó como rehén a dos personas, posteriormente trató de huir por la parte posterior y al verse acorralado siguió disparando y en el enfrentamiento cayó abatido.

En el sitio se incautó como evidencia una pistola. El caso quedó en manos del MP.

