Por quedarse con el dinero de una apuesta lo mataron a puñaladas en Caracas: Los homicidas están presos

Los asesinos fueron identificados como Eladio Miguel Salcedo Trejo (37) y Alberto Rafael Sánchez Morillo (33)

Dos sujetos fueron capturados por funcionarios de la policía científica luego de asesinar a puñaladas a un hombre identificado como Ivor Johan Maica León (43), hecho ocurrido durante el pasado fin de semana en la parroquia El Valle, municipio Libertador en la Gran Caracas.

Los presuntos homicidas responden a los nombres de Eladio Miguel Salcedo Trejo (37) y Alberto Rafael Sánchez Morillo (33), quienes atacaron a Maica León por haberse quedado con el dinero producto de una apuesta en una peña hípica, según informó el comisario Douglas Rico, director general del CICPC.

Mediante un trabajo técnico científico, las autoridades determinaron que Eladio le entregó 20 dólares a la víctima para que los apostara a un caballo, el cual resultó ganador. Sin embargo, Ivor no le entregó la plata de la apuesta y esto generó una discusión entre ellos, la cual se tornó acalorada.

En medio del altercado, Eladio sacó a relucir un arma blanca y apuñaló a su contrincante dejándolo mortalmente herido. Consumado el crimen, buscó apoyo de su amigo Alberto, a quien le entregó el arma blanca y huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Maica León fue auxiliado por testigos del hecho que lo llevaron al Hospital Periférico de Coche, donde fallece al momento de ser atendido. Una vez que se demostró la responsabilidad de estos hombres, fueron puestos a la orden de la Fiscalía 121 del Área Metropolitana de Caracas.

Noticia al Día / Douglas Rico