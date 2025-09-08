Por un anillo casi pierde su dedo en Maracaibo

Un anillo de acero atorado en el dedo anular de una mujer, fue la causa para que la llevaran al Hospital Universitario de Maracaibo.

El dolor no cesaba en la mano de Ana Isoila Núñez Bracho, de 50 años de edad, quien al ser trasladada al referido centro asistencial, fue atendida por funcionarios del cuerpo de Bomberos, quienes actuaron de manera rápida con herramientas especializadas.

Los efectivos lograron retirar el objeto sin complicaciones, preservando la integridad física de la ciudadana, informaron a través de su cuenta Instagram

Noticia al Día