Por una posible venganza habría sido descuartizada la venezolana en Perú

La Policía Nacional de Perú sigue avanzando en torno al asesinato de Fabiola Alejandra Caicedo, conocida en redes sociales como "China Baby".

La influencer, de 19 años, fue descuartizada y arrojada en la planta de tratamiento de agua potable La Atarjea de Sedapal.

El hallazgo ocurrió el 9 de junio durante una inspección rutinaria en la planta, lo que activó los protocolos de emergencia y movilizó a diversas unidades policiales y fiscales.

Ajuste de cuentas

Las hipótesis en torno a este crimen se han ampliado, y una de las más relevantes apunta a un posible ajuste de cuentas por un caso sin resolver ocurrido en 2022.

Según información obtenida por Latina Noticias, la policía apunta una nueva línea de investigación vinculada a la muerte de Meiner Jiménez Castillo, expareja de Caicedo, quien falleció en circunstancias extrañas en Villa El Salvador.

En un primer momento, se creyó que había sido víctima de una golpiza; sin embargo, una segunda versión indicó que podría haberse tratado de un suicidio. Ninguna de estas hipótesis fue confirmada y el caso continúa abierto.

La relación entre ambos, muy visible en redes sociales durante 2022, terminó trágicamente con la muerte de Jiménez. Tras el hecho, familiares del joven acusaron públicamente a Fabiola, entonces menor de edad, de estar involucrada.

Incluso llegaron a insinuar que ella habría conspirado junto a una supuesta nueva pareja para asesinarlo. Estas denuncias nunca fueron judicializadas, pero permanecieron circulando en redes sociales durante los últimos años.

Ahora, los investigadores consideran que el asesinato de Caicedo podría haber sido un acto de venganza relacionado con ese caso no resuelto. Esta línea cobra fuerza debido al ensañamiento con el que fue ejecutado el crimen: su cuerpo fue hallado mutilado y abandonado en bolsas negras, una forma de asesinato que, según fuentes policiales, suele estar vinculada a represalias dentro del crimen organizado.

Noticia al Día / Infobae