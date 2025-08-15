Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Una mujer, de 61 años de edad, identificada como Eyilda del Carmen Hernández González, fue detenida por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), tras una ardua investigación a través de la cual determinaron que realizaba estafa al Sistema Patria cobrando bonos de personas que ya fallecieron.

La investigación estuvo a cargo de agentes de la la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra la Propiedad de la Delegación Municipal Maracaibo, quienes dieron con el paradero y la ubicación de la sexagenaria. Se dedicaba a la creación y movimientos bancarios de múltiples cuentas de terceros, para apropiarse de manera indebida de los bonos de la referida plataforma digital que otorga el Estado.

Sin embargo, las cuentas pertenecían a personas que ya fallecieron y a familiares de otras que se encuentran en el extranjero, recibiendo un porcentaje a cambio de dicha gestión. Durante el procedimiento, las autoridades colectaron como evidencia dos libretas de notas que contenían información detallada de más de 60 usuarios, incluyendo sus claves de acceso al sistema Patria y a diferentes entidades bancarias.

La investigación reveló que la implicada utilizaba estos datos para acceder a las cuentas y apoderarse de los beneficios que otorga el gobierno nacional. El caso, quedó a orden del Ministerio Público de la entidad.

