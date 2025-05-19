Presa mujer por hackear el teléfono de su expareja y difundir información privada en Guarenas

Funcionarios del CICPC adscritos a la coordinación de investigaciones de delitos contra la propiedad de la delegación municipal Guarenas, realizaron la detención de Doris Vanessa Guerra por hackear el celular de su expareja.

El procedimiento se registró en Los Naranjos, parroquia Guarenas del municipio Plaza, en Miranda.

Mediante denuncia interpuesta por la víctima e investigaciones realizadas, se pudo conocer que Guerra, motivada a que no aceptaba el fin de la relación, vulneró la seguridad del celular de su expareja, obteniendo fotos y videos íntimos con la finalidad de difundirlas a través de redes sociales, exponiéndolo al escarnio público y afectando su integridad física y emocional.

El caso quedó a la orden del MP.

Noticia al Día