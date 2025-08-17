Domingo 17 de agosto de 2025
Presa pareja de esposos que falsificaba y comercializaba obras del maestro Cruz Diez

A través del trabajo técnico – científico realizado por un grupo de detectives, se pudo conocer que Lino, se dedicó a estudiar la vida y obra del maestro, detallando cada una de sus obras, para luego, a través de los conocimientos que adquirió tras pasar horas en los museos, imitó sus obras y las comercializó como si fueran de su autoría.

Por José Gregorio Flores

Presa pareja de esposos que falsificaba y comercializaba obras del maestro Cruz Diez
Lino José Bermúdez Guacuto (50) y su esposa, Fanny Margarita Oliveros López (55), fueron detenidos por estafar con la falsificación de obras del maestro Carlos Cruz Diez. Foto: CICPC.
Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra la Propiedad de la Delegación Municipal Guarenas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), practicaron la detención de Lino José Bermúdez Guacuto (50) y su esposa, Fanny Margarita Oliveros López (55), por estafar con la falsificación de obras del maestro Carlos Cruz Diez.

A través del trabajo técnico – científico realizado por un grupo de detectives, se pudo conocer que Lino, se dedicó a estudiar la vida y obra del maestro, detallando cada una de sus obras, para luego, a través de los conocimientos que adquirió tras pasar horas en los museos, imitó sus obras y las comercializó como si fueran de su autoría.

Para ello, su esposa Fanny Oliveros, les informó a las víctimas que dichas obras eran provenientes de una herencia paterna que estas tenían un costo de 90 mil dólares. Luego de recibir el dinero, Lino, realizó el gasto del mismo en juegos de azar, perdiendo en su totalidad la cantidad que logró estafar.

Tras la detención de la pareja en la parroquia y municipio Baruta, estado Miranda, se ubicaron como evidencias dos réplicas de arte tituladas, Fisicromía, 28 frascos de pinturas, tirros de papel, pinceles, recortes de cartón, clavos, dos documentos de propiedad de traspaso de las obras de arte, estuches de pinturas de óleo y un comunicado emitido por la Fundación Carlos Cruz Diez, indicando que dichas obras eran falsas. El caso quedó a la orden del Ministerio Público.

Noticia al Día / Con información de Douglas Rico Instagram

