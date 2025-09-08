En un operativo realizado por funcionarios de la Delegación Municipal de Puerto Cabello, fue arrestada Osmerly Yenexi Colina Gómez, de 25 años, acusada de llevar a cabo procedimientos dentales sin la formación profesional y los permisos sanitarios necesarios. La intervención tuvo lugar en la Urbanización Colinas de Mara, en la parroquia Morón, municipio Juan José Mora, estado Carabobo.

Colina Gómez ofrecía servicios odontológicos sin contar con un título universitario válido ni la autorización del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Su actividad ilegal representaba un riesgo significativo para la salud de sus pacientes, quienes podrían enfrentar infecciones y daños irreversibles en la cavidad bucal, así como otras complicaciones severas.

Durante la operación, los funcionarios confiscaron diversos implementos odontológicos que Colina Gómez utilizaba en sus prácticas ilegales.

Además, al revisar su historial en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), se reveló que contaba con antecedentes por robo en grupo armado o disfrazado.

La mujer quedó a disposición del Ministerio Público, que se encargará de continuar con las investigaciones pertinentes. Las autoridades han subrayado la importancia de que la población busque atención médica solo de profesionales debidamente acreditados, con el fin de proteger su salud y bienestar. La intervención de los cuerpos de seguridad es crucial para erradicar estas prácticas ilegales y salvaguardar a la comunidad.

Noticia al Dia/ Kelly Nava / Pasante.