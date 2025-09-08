Lunes 08 de septiembre de 2025
Sucesos

Presa por ejercer la odontología sin ser profesional en el área

Colina Gómez ofrecía servicios odontológicos sin contar con un título universitario válido ni la autorización del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Su actividad ilegal representaba un riesgo significativo para la salud de sus pacientes, quienes podrían enfrentar infecciones y daños irreversibles en la cavidad bucal, así como otras complicaciones severas.

Por Pasante1

Presa por ejercer la odontología sin ser profesional en el área
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En un operativo realizado por funcionarios de la Delegación Municipal de Puerto Cabello, fue arrestada Osmerly Yenexi Colina Gómez, de 25 años, acusada de llevar a cabo procedimientos dentales sin la formación profesional y los permisos sanitarios necesarios. La intervención tuvo lugar en la Urbanización Colinas de Mara, en la parroquia Morón, municipio Juan José Mora, estado Carabobo.

Colina Gómez ofrecía servicios odontológicos sin contar con un título universitario válido ni la autorización del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Su actividad ilegal representaba un riesgo significativo para la salud de sus pacientes, quienes podrían enfrentar infecciones y daños irreversibles en la cavidad bucal, así como otras complicaciones severas.

Durante la operación, los funcionarios confiscaron diversos implementos odontológicos que Colina Gómez utilizaba en sus prácticas ilegales.

Además, al revisar su historial en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), se reveló que contaba con antecedentes por robo en grupo armado o disfrazado.

La mujer quedó a disposición del Ministerio Público, que se encargará de continuar con las investigaciones pertinentes. Las autoridades han subrayado la importancia de que la población busque atención médica solo de profesionales debidamente acreditados, con el fin de proteger su salud y bienestar. La intervención de los cuerpos de seguridad es crucial para erradicar estas prácticas ilegales y salvaguardar a la comunidad.

Noticia al Dia/ Kelly Nava / Pasante.

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Presa por ejercer la odontología sin ser profesional en el área

Presa por ejercer la odontología sin ser profesional en el área

Mujer sobrevive a ataque armado tras rechazar a un hombre en Punto Fijo

Mujer sobrevive a ataque armado tras rechazar a un hombre en Punto Fijo

Carlos Alcaraz decidió no jugar la Copa Davis tras ganar el US Open

Carlos Alcaraz decidió no jugar la Copa Davis tras ganar el US Open

Con la llegada de la sagrada imagen de Chiquinquirá inicia el acto de los 496 años de Maracaibo en el Teatro Baralt

Con la llegada de la sagrada imagen de Chiquinquirá inicia el acto de los 496 años de Maracaibo en el Teatro Baralt

Álex Márquez ganó en Cataluña y pospuso la celebración de su hermano Marc

Álex Márquez ganó en Cataluña y pospuso la celebración de su hermano Marc

Por un anillo casi pierde su dedo en Maracaibo

Por un anillo casi pierde su dedo en Maracaibo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 8 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 8 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 8 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 8 de septiembre

Contundente derrota del Gobierno frente al peronismo en la provincia de Buenos Aires

Contundente derrota del Gobierno frente al peronismo en la provincia de Buenos Aires

Renuncia el primer ministro de Japón, Shigueru Ishiba

Renuncia el primer ministro de Japón, Shigueru Ishiba

Luzardo mantuvo en raya a los Marlins para alcanzar su decimotercer triunfo

Luzardo mantuvo en raya a los Marlins para alcanzar su decimotercer triunfo

Eugenio Suárez llega a 43 jonrones en victoria de Marineros sobre Bravos

Eugenio Suárez llega a 43 jonrones en victoria de Marineros sobre Bravos

Verstappen se reencuentra con la victoria en Italia

Verstappen se reencuentra con la victoria en Italia

Aryna Sabalenka alcanza su segundo US Open consecutivo

Aryna Sabalenka alcanza su segundo US Open consecutivo

Familiares buscan desesperadamente a Gerasimo Pirela

Familiares buscan desesperadamente a Gerasimo Pirela

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡Maracaibo está de cumpleaños! 496 años de orgullo zuliano

¡Maracaibo está de cumpleaños! 496 años de orgullo zuliano

Se desprendió tremendo palo de agua en Maracaibo y San Francisco este lunes 8-Sept

Se desprendió tremendo palo de agua en Maracaibo y San Francisco este lunes 8-Sept

Hoy se celebran 114 años de coronación canónica de la Virgen del Valle

Hoy se celebran 114 años de coronación canónica de la Virgen del Valle

Ricky Martin hizo historia en los MTV VMAs 2025 al convertirse en el primer artista en recibir el Latin Icon Award

Ricky Martin hizo historia en los MTV VMAs 2025 al convertirse en el primer artista en recibir el Latin Icon Award

68 años cantándole al amor: Ricardo Montaner celebra la vida

68 años cantándole al amor: Ricardo Montaner celebra la vida

Noticias Relacionadas

Economía

Patria paga bono 100% Amor Mayor

Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto
Sucesos

Rescatan a 16 personas tras crecida de un río en Baralt

Una operación conjunta entre los distintos organismos de seguridad y prevención, culminó con el rescate de 16 personas que quedaron…
Sucesos

Por un anillo casi pierde su dedo en Maracaibo

Bomberos de Maracaibo actuaron con rapidez
Al Dia

Choque entre vehículos congestionó la avenida 5 de Julio

Cerca del impacto se encontraba un punto de atención vehicular

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025