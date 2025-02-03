Presa por matar a joven a pedradas en un ajuste de cuentas

Una joven que estaba siendo investigada por el Cicpc de haber asesinado a pedradas a un hombre por un ajuste de cuentas, en un hecho registrado en Coche, Caracas, fue detenida después de una exhaustiva investigación.

Deynimar Alexandra Vásquez (25), acusada de haber matado a un hombre muy al estilo de Jeremías, que según fuentes en un pasaje bíblico fue apedreado hasta su muerte por compatriotas en Egipto, participó en un hecho ocurrido en mayo de 2022 en Coche, Caracas y fue detenida por funcionarios del Cicpc.

Mediante un trabajo técnico científico, los expertos concluyeron en que la víctima fue abordada por Vásquez en la Autopista Regional del Centro, sentido Maracay, donde le dio una brutal golpiza con una piedra y posteriormente con un cuchillo le propinó una herida punzo penetrante en el pecho para rematarlo.

Cabe destacar que el móvil del hecho es un ajuste de cuentas, por cuanto la detenida y el delincuente Wuildel Jesús Ramírez Ramírez (31), (hoy occiso), acusaban a la víctima de presuntamente haberle hurtado un arma de fuego a Ramírez.

El Tribunal Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, les acordó orden de aprehensión a Vásquez y a Ramírez, este último localizado sin vida en fecha 22 de enero del presente año, presentando traumatismo craneoencefálico, caso que se encuentra en proceso de investigación. Con pleno conocimiento de la Fiscalía 14° del AMC, reseña una nota de prensa del Cicpc.

