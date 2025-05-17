Presas dos mujeres en La Concepción por crear usuarios falsos para cobrar los bonos del Sistema Patria

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) practicaron la detención de dos féminas señaladas de crear usuarios falsos para cobrar los bonos del Sistema Patria, incurriendo en el delito de fraude y apropiación indebida.

Fueron identificadas como Liznaiby Chiquinquira Urdaneta, de 45 años de edad y Yosibeth Noemy Morelo Villalobos (32), quienes resultaron detenidas por agentes de la Delegación Municipal Maracaibo, en el sector Los Lirios, parroquia La Concepción, municipio Jesús Enrique Lossada, estado Zulia.

El arresto de estas delincuentes se llevó a cabo luego de que las autoridades realizaran análisis telemáticos e investigaciones de campo, las cuales dejaron en evidencia a Urdaneta y a Morelo, quienes se dedicaban a cometer fraudes mediante la creación de cuentas en la plataforma Patria a nombre de personas de la tercera edad que nunca han creado cuentas bancarias.

En este sentido, falsificaban documentos de identidad para vulnerar el sistema y acreditarse indebidamente de la ayuda social que otorga el Estado. Las antisociales, utilizaban una libreta de notas donde apuntaban diferentes usuarios y claves con los cuales ingresaban al sistema, logrando beneficiarse económicamente en perjuicio de sus víctimas.

Por medio de un minucioso trabajo de investigación de campo, se colectaron como evidencias una laptop, una libreta de notas, dos teléfonos inteligentes y un router. Ambas delincuentes quedaron a la orden de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Penal del Zulia.

Noticia al Día / Doulgas Rico Instagram