Presidente de El Salvador recibe a 238 integrantes del Tren de Aragua

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibió a 238 presuntos integrantes del Tren de Aragua.

La información la dio a conocer a través de su cuenta en Instagram, donde indicó, que su traslado fue directo al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), por un período de un año (prorrogable).

"Estados Unidos pagará una tarifa baja para ellos, pero alta para nosotros", reseñó Bukele.

En su texto, puntualizó: "Con el tiempo, estas acciones, sumadas a la producción que ya generan más de 40,000 privados de libertad, en diversos talleres y labores, en el programa Cero Ocio, contribuirán a hacer autosostenible nuestro sistema penitenciario, que hoy por hoy cuesta $200 millones al año".

Bukele, señaló, que entre los privados también se encontraban 23 miembros de la MS-13 requeridos por la justicia salvadoreña, incluyendo dos cabecillas. Uno de ellos, integrante de la máxima estructura de la organización criminal.

"Esto nos ayudará a finalizar la recopilación de inteligencia e ir tras los últimos vestigios de la MS-13: sus miembros (antiguos y nuevos), dinero, armas, droga, escondites, colaboradores y patrocinadores", finalizó escribiendo el Presidente.

Noticia al Día