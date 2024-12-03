Preso concejal del municipio Lagunillas por golpear brutalmente a su pareja

El concejal principal del municipal Lagunillas, quedó tras las rejas por golpear brutalmente a su pareja.

El señalado quedó identificado como, Johan Frank Silva Arroyo, de 39 años.

Una comisión de Polilagunillas se encontraba en labores de patrullaje, cuando fueron notificados de la agresión suscitada dentro de su vivienda, en la avenida 73, entre carretera N y calle Vargas del sector El Danto, en Lagunillas del estado Zulia.

De inmediato los oficiales se dirigieron al sitio y al llegar fueron atendidos por Silva, quien se identificó como concejal principal del Municipio.

Sin embargo, los efectivos lograron observar a la mujer con un fuerte golpe en su ojo izquierdo y al entrevistarla manifestó que Silva la había golpeado.

La denuncia fue atendida por los oficiales y el Concejal fue detenido, quedando el caso a la orden del MP.

Noticia al Día