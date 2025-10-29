Preso hampón por hurtar lámparas en el monumento a San José Gregorio Hernández en 5 de Julio

Funcionarios adscritos a la Unidad de Patrullaje Canino de la Policía del Municipio Maracaibo (Polimaracaibo), lograron la aprehensión de un ciudadano presuntamente responsable de dos hurtos que afectaron el alumbrado público y el sistema de semáforos en importantes avenidas de la ciudad.

Las acciones se iniciaron tras recibir denuncias sobre el hurto de un reflector que iluminaba el Monumento del Santo José Gregorio Hernández en la avenida 15 Delicias con calle 77 (5 de Julio).

Simultáneamente, se recibió otra denuncia en la avenida 15 Delicias con calle 61, donde un sujeto había desprendido la tapa de seguridad de semáforos y una tanquilla, causando daños al controlador, dejándolos fuera de funcionamiento.

Tras una rápida respuesta que incluyó trabajo de campo, investigación y escudriñamiento, la comisión policial logró identificar y capturar al presunto autor del hecho.

Durante el procedimiento se le incautó, tres tramos de cable concéntrico de 5×14 con una longitud aproximada de 10 metros, un reflector de 200V marca Hammer, una herramienta de mano denominada cizalla y un saco donde guardaba toda la evidencia.

El detenido ha sido identificado como Jesús Laguna Arias, de 19 años edad quien fue aprehendido en la Avenida 16 Guajira, Con Calle 43, Parroquia Juana de Ávila, Municipio Maracaibo.

Laguna Arias, fue trasladado al Centro de Coordinación Policial Noreste ubicado en el parque Vereda del Lago, quedando a orden del Ministerio Público.

Noticia al Día / Nota de Prensa Polimaracaibo