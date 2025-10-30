Preso pnb por pedir 2.500 dólares a septuagenario: Fueron a su trabajo por la plata y los empleados lo denunciaron ante la oficina anticorrupción

El funcionario, Erick José Ramón González, fue privado de libertad por presuntamente exigirle a un septuagenario la suma de dos mil 500 dólares por una infracción de tránsito.

La situación ocurrió el 22 de octubre, en la parroquia La Candelaria, municipio Libertador del Distrito Capital.

De acuerdo con el reporte de Ministerio Público, en horas de la tarde del citado día, el septuagenario se encontraba a bordo de su vehículo por el mencionado lugar cuando el funcionario le dio la voz de alto.

Al percatarse que había cometido una infracción, lo detuvo y luego le exigió la mencionada cantidad para dejarlo ir.

Sin embargo, la víctima le pidió a Ramón González que lo acompañara hasta su lugar de trabajo para entregarle el dinero.

Al llegar al sitio, empleados de la empresa habían notificado la irregularidad a la oficina de Respuestas a las Desviaciones Policiales, por lo que el efectivo resultó aprehendido inmediatamente y puesto a la orden de Fiscalía.

En la audiencia de presentación, la Fiscalía 76ª del Área Metropolitana de Caracas (AMC) imputó a Ramón González por los delitos de constricción para obtener sumas de dinero y retraso u omisión intencional de funciones en la modalidad agravada. Fue recluido en el Internado Judicial El Rodeo II, ubicado en Guatire.

Noticia al Día / Últimas Noticias