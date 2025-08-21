Preso por matar a su "amigo" tras una discusión en Colón

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) detuvieron a un sujeto quien en medio de una riña golpeó hasta la muerte a su víctima en la población de Santa Cruz, en el sector El Remolino, parroquia Santa Cruz, municipio Colón, estado Zulia.

El comisario Douglas Rico, director de este organismo de seguridad, a través de su cuenta de Instagram informó que el detenido responde al nombre de Emerson Alberto Avendaño Meza (28). La detención se realizó en el sector La Invasión, parroquia Santa Cruz, municipio Colón.

De acuerdo con las investigaciones y experticias técnico científicas, el comisario detalló que el pasado 17 de agosto, Avendaño y su víctima Rubén Darío Labrador de Andreis (37), se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en el sector El Remolino.

A raíz de una discusión, por la alta ingesta etílica se desató una riña en la que Avendaño, junto con otro hombre que se dio a la fuga, le propinó una fuerte golpiza a Labrador, utilizando para ello sus puños, siendo trasladado de emergencia a un centro médico, donde falleció a las pocas horas debido a la gravedad de sus heridas.

Durante el operativo, funcionarios del CICPC colectaron varias prendas de vestir, quedando el caso a la orden de la Fiscalía 16° del Ministerio Público, con extensión en Santa Bárbara del Zulia.

Noticia al Día / Con información de Douglas Rico Instagram.