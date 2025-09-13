Sábado 13 de septiembre de 2025
Sucesos

Preso por realizar tomas clandestinas en la red de aguas blancas en Maracaibo

Al ser abordado por los CPBEZ, el señalado indicó que realizaba trabajos para la comunidad

Por Greily Nuñez

Preso por realizar tomas clandestinas en la red de aguas blancas en Maracaibo
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Patrulleros del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (CPBEZ), arrestaron en flagrancia a un hombre, cuando perforaba el tubo matriz de agua con la intención de instalar tomas clandestinas.

Ante la presencia de los oficiales, Jesús Alberto Gutiérrez Navarro, de 39 años de edad, tomó una conducta nerviosa y evasiva.

Al ser abordado por los CPBEZ, el señalado indicó que realizaba trabajos para la comunidad, pero no tenía ningún tipo de permiso ni autorización de los organismos competentes para ejecutar dichos trabajos.

Cabe destacar que para perforar el tubo Matriz, Gutiérrez Navarro tenía conectado de un poste del tendido eléctrico una máquina de soldar; ante tal acción por disposición de la Fiscalía 55 del Ministerio Público, el hombre junto a la evidencia retenida, fueron llevados al Centro de Coordinación Policial Maracaibo Oeste.

En el sitio se colectó como evidencia: dos cables de extensión; una máquina de soldar con carretilla de movilización; un esmeril; un taladro con llave de ajuste de mechas; dos martillos de hierro; una careta de soldar; un bolso de tela; un alicate; una piqueta pequeña; 25 tornillos con arandela en su estado original; mechas de taladros de diferentes tamaños; dos platinas con conexiones de hierro soldadas; un lápiz; una cinta métrica; 16 varillas de soldar; un destornillador; cuatro tubos con conexiones de hierro soldadas; una conexión tipo T; dos llaves mecánicas y dos tubos plásticos de color verde.

Noticia al Día / Nota de prensa

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Preso por realizar tomas clandestinas en la red de aguas blancas en Maracaibo

Preso por realizar tomas clandestinas en la red de aguas blancas en Maracaibo

Una vida marcada por la tragedia: Así murió la bailarina Isadora Duncan

Una vida marcada por la tragedia: Así murió la bailarina Isadora Duncan

José Alvarado se perderá el resto de la temporada por lesión

José Alvarado se perderá el resto de la temporada por lesión

Luis Enrique vuelve al banco del PSG 48 horas después de ser operado

Luis Enrique vuelve al banco del PSG 48 horas después de ser operado

A 48 horas de la explosión: Mantienen cercado toda el área afectada en la Zona Industrial de San Francisco

A 48 horas de la explosión: Mantienen cercado toda el área afectada en la Zona Industrial de San Francisco

Lamine Yamal presenta molestias físicas y se perderá el partido frente a Valencia

Lamine Yamal presenta molestias físicas y se perderá el partido frente a Valencia

José Altuve llegó a 25 bambinazos en la presente temporada

José Altuve llegó a 25 bambinazos en la presente temporada

Olivia Rodrigo sorprende con covers de The Cure y anuncia nuevo álbum de estudio en el festival de Glastonbury

Olivia Rodrigo sorprende con covers de The Cure y anuncia nuevo álbum de estudio en el festival de Glastonbury

Albania reemplaza al ministro de licitaciones públicas por una IA:

Albania reemplaza al ministro de licitaciones públicas por una IA: "Nuestro objetivo es construir un gobierno libre de corrupción"

La reinvención del agente 007: Daniel Craig revela su secreto para dar vida a personajes complejos

La reinvención del agente 007: Daniel Craig revela su secreto para dar vida a personajes complejos

Jon Aramburu escribió un emotivo mensaje en redes sociales tras el fin del sueño mundialista

Jon Aramburu escribió un emotivo mensaje en redes sociales tras el fin del sueño mundialista

Portavoz del Gobierno español propone sancionar a Rusia y Israel del deporte

Portavoz del Gobierno español propone sancionar a Rusia y Israel del deporte

Albert Suárez se apuntó su primer triunfo tras su regreso

Albert Suárez se apuntó su primer triunfo tras su regreso

Robaron kioscos en El Cóndor, Mérida

Robaron kioscos en El Cóndor, Mérida

El testamento de Giorgio Armani revela una decisión inesperada

El testamento de Giorgio Armani revela una decisión inesperada

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Este 13-Sep es el Día Internacional del Chocolate: el sabor que une culturas y despierta pasiones

Este 13-Sep es el Día Internacional del Chocolate: el sabor que une culturas y despierta pasiones

Lluvia y más calor, traerá la onda tropical N° 34 al Zulia y otras regiones durante este fin de semana

Lluvia y más calor, traerá la onda tropical N° 34 al Zulia y otras regiones durante este fin de semana

Estos son los bancos con financiamiento para vehículos en Venezuela

Estos son los bancos con financiamiento para vehículos en Venezuela

A 48 horas de la explosión: Mantienen cercado toda el área afectada en la Zona Industrial de San Francisco

A 48 horas de la explosión: Mantienen cercado toda el área afectada en la Zona Industrial de San Francisco

Lamine Yamal presenta molestias físicas y se perderá el partido frente a Valencia

Lamine Yamal presenta molestias físicas y se perderá el partido frente a Valencia

Noticias Relacionadas

Deportes

José Alvarado se perderá el resto de la temporada por lesión

Antes de su suspensión de 80 juegos por uso de sustancias prohibidas, Alvarado contaba con récord de cuatro victorias y una derrota, con efectividad de 2.70 y siete salvados
Sucesos

Lo que se perdió

Paredes derrumbadas, electrodomésticos desperdigados y juguetes quemados son las imágenes desoladoras que se presencian en lo que antes era una comunidad.
Sucesos

Llueve con granizo en Mara

Varios videos fueron reflejados en las redes sociales
Al Dia

Hallan muerta a la hija de un alcalde del estado Barinas tras ser arrastrada por el río La Acequia

La fémina se encontraba en la orilla del río compartiendo con un grupo de amigos

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025