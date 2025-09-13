Preso por realizar tomas clandestinas en la red de aguas blancas en Maracaibo

Patrulleros del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (CPBEZ), arrestaron en flagrancia a un hombre, cuando perforaba el tubo matriz de agua con la intención de instalar tomas clandestinas.
Ante la presencia de los oficiales, Jesús Alberto Gutiérrez Navarro, de 39 años de edad, tomó una conducta nerviosa y evasiva.
Al ser abordado por los CPBEZ, el señalado indicó que realizaba trabajos para la comunidad, pero no tenía ningún tipo de permiso ni autorización de los organismos competentes para ejecutar dichos trabajos.
Cabe destacar que para perforar el tubo Matriz, Gutiérrez Navarro tenía conectado de un poste del tendido eléctrico una máquina de soldar; ante tal acción por disposición de la Fiscalía 55 del Ministerio Público, el hombre junto a la evidencia retenida, fueron llevados al Centro de Coordinación Policial Maracaibo Oeste.
En el sitio se colectó como evidencia: dos cables de extensión; una máquina de soldar con carretilla de movilización; un esmeril; un taladro con llave de ajuste de mechas; dos martillos de hierro; una careta de soldar; un bolso de tela; un alicate; una piqueta pequeña; 25 tornillos con arandela en su estado original; mechas de taladros de diferentes tamaños; dos platinas con conexiones de hierro soldadas; un lápiz; una cinta métrica; 16 varillas de soldar; un destornillador; cuatro tubos con conexiones de hierro soldadas; una conexión tipo T; dos llaves mecánicas y dos tubos plásticos de color verde.
