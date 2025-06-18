Presos cinco venezolanos señalados de desmembrar a un reciclador en Perú

El cadáver de un reciclador fue encontrado dentro de una maleta en la localidad de Saltur, en el distrito de Pomalca, Chiclayo, Perú.

La víctima quedó identificada como, Sergio Fernández Ruiz, de 34 años.

Las autoridades comenzaron con las investigaciones pertinentes del caso y al realizar un rastreo en las cámaras de seguridad, se percataron de un vehículo.

En su primera declaración, el conductor del automóvil, cuya identidad no ha sido revelada, confesó haber trasladado a la víctima en compañía de su pareja, Génesis del Valle, una mujer de nacionalidad venezolana, hasta una vivienda ubicada en el distrito de José Leonardo Ortiz.

Días después, el mismo chofer admitió haber transportado la maleta que contenía el cuerpo de Fernández, estaba consciente de su espeluznante carga.

Por su parte, las autoridades policiales realizaron un operativo que culminó con la detención de los cinco venezolanos. Durante la intervención, las fuerzas del orden incautaron un arsenal que incluía armas de fuego, drogas, granadas y prendas de vestir que, se presume, pertenecían a la víctima.

Los detenidos fueron trasladados de inmediato a la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri) para las diligencias correspondientes, mientras que el cuerpo de Sergio Fernández fue llevado a la Morgue de Chiclayo para la realización de la autopsia.

El coronel César Díaz, jefe de la Divincri, ha asegurado que las investigaciones están en curso y se enfocan en esclarecer el móvil detrás de este crimen atroz y determinar el grado de implicación de cada uno de los detenidos.

