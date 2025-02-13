Presos dos hombres por matar a su compañero de tragos en Caja Seca

Anderson Gregorio Cañas Puentes, de 26 años, fue asesinado por sus dos compañeros de tragos, en la población Alguacil, carretera panamericana de la parroquia Gibraltar, en Sucre del estado Zulia.

El homicidio ocurrió el pasado 9 de febrero, cuando Cañas junto a, Danys De Jesús Chinchilla Durán, de 38 años y Yohandri José Manzanilla Rivas, de 20, apodado "Apo", se encontraban compartiendo bebidas alcohólicas.

Las autoridades determinaron que en horas de la madrugada de ese 9-F, el trío de amigos se encontraban bebiendo en una vivienda de la parroquia.

Presuntamente Cañas se aprovechó de la confianza y bajo alto estado etílico, sustrajo el equipo móvil de alias Apo, conllevando a una riña entre los tres.

Los detenidos utilizaron armas blancas para propinarles múltiples heridas punzo penetrantes a la víctima, hasta causarle la muerte; puestos inmediatamente a la orden de la Fiscalía 21° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Penal del estado Zulia, extensión Caja Seca.

Durante el procedimiento policial fueron colectadas como evidencias dos armas blancas, tipo machete y cuchillo; una botella y un celular.

