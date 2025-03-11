Presos dos venezolanos por traficar personas al sur de California

Autoridades policiales detuvieron dos inmigrantes venezolanos por tráfico de personas, hecho ocurrido en el sur de California.

Las actuaciones las ejecutaron los funcionarios de la Patrulla Fronteriza del sector El Centro de California, cuando presuntamente, intentaban contrabandear a otros extranjeros.

De acuerdo al jefe de la citada estación, Gregory Bovino, uno de los detenidos, ya estaba prófugo por cargos de asesinato en Chicago, mientras que del segundo investigado se desconocen mayores detalles.

Los acusados enfrentan cargos bajo el Título 8 del Código de los EEUU, Sección 1324, por tráfico ilegal de personas y el Título 18 del Código de los EEUU, Sección 1073, por fuga para evitar enjuiciamiento.

