Lunes 08 de septiembre de 2025
Nacionales

Presos madre y padrastro de una niña de 3 años por maltrato infantil

Autoridades larenses practicaron la detención de Enrique Álvarez Nahum, quien es el padrastro de la niña en el sector El Jebe, lugar donde se registraron los abusos. La progenitora, identificada como Jesmary Ballesteros, fue capturada al día siguiente en el sector El Cují. Ella sabía del maltrato al que era sometida su hija pero, nunca denunció a su pareja.

Por Pasante1

Presos madre y padrastro de una niña de 3 años por maltrato infantil
Enrique Álvarez Nahum y Jesmary Ballesteros fueron detenidos por funcionarios de Polilara. Foto: RRSS.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un caso de maltrato infantil ha conmocionado a la ciudad de Barquisimeto en el estado Lara, tras la difusión de un video que muestra la agresión en contra una niña de 3 años. La grabación compartida por vecinos mediante las redes sociales, llevó a la rápida intervención del Ministerio Público y a la detención del padrastro y la madre de la menor.

En consecuencia, autoridades larenses practicaron la detención de Enrique Álvarez Nahum, quien es el padrastro de la niña en el sector El Jebe, lugar donde se registraron los abusos. La progenitora, identificada como Jesmary Ballesteros, fue capturada al día siguiente en el sector El Cují. Ella sabía del maltrato al que era sometida su hija pero, nunca denunció a su pareja.

Por su parte, el padre biológico de la niña, expresó su profunda inquietud respecto a la posibilidad de que se haga justicia, advirtiendo que Álvarez Nahum podría tener influencias que obstaculizarían el avance del proceso legal.

La valiente acción de los vecinos, al grabar y compartir el video del maltrato infantil, resultó crucial para que las autoridades larenses tomaran cartas en el asunto. Gracias a su intervención, el caso llegó rápidamente a la atención del Ministerio Público, permitiendo que se iniciaran las investigaciones y se llevara a cabo la detención de Enrique Álvarez Nahum y Jesmary Ballesteros.

Noticia al Dia / Kelly Nava Pasante.

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Presos madre y padrastro de una niña de 3 años por maltrato infantil

Presos madre y padrastro de una niña de 3 años por maltrato infantil

Maracaibo, 496 años de historia y resistencia (Por Luz Neira Parra)

Maracaibo, 496 años de historia y resistencia (Por Luz Neira Parra)

Bayrou obligado a dimitir tras revés parlamentario

Bayrou obligado a dimitir tras revés parlamentario

Arrestaron al director de Polianzoátegui

Arrestaron al director de Polianzoátegui

Joven publicaba falsos artículos de computación a través de Marketplace en Maracaibo

Joven publicaba falsos artículos de computación a través de Marketplace en Maracaibo

Daddy Yankee se une a un acuerdo empresarial para el desarrollo del fútbol en Puerto Rico

Daddy Yankee se une a un acuerdo empresarial para el desarrollo del fútbol en Puerto Rico

Corazón de Jesús: Una ciudad te implora protección

Corazón de Jesús: Una ciudad te implora protección

Lenyn Sosa llegó a la marca de 20 vuelacercas y comandó victoria de Medias Blancas

Lenyn Sosa llegó a la marca de 20 vuelacercas y comandó victoria de Medias Blancas

Ozzy Osbourne fue homenajeado en los premios MTV VMAs

Ozzy Osbourne fue homenajeado en los premios MTV VMAs

¡A votar! Desayuno con sabor a final: la arepa y el pan con chicharrón compiten por el título mundial

¡A votar! Desayuno con sabor a final: la arepa y el pan con chicharrón compiten por el título mundial

Herido conductor de vehículo tras impactar contra una gandola de gas en Coro

Herido conductor de vehículo tras impactar contra una gandola de gas en Coro

Sammy Sosa fue exaltado al Salón de la Fama de Cachorros de Chicago

Sammy Sosa fue exaltado al Salón de la Fama de Cachorros de Chicago

Carlo Ancelotti anunció varios cambios para jugar ante Bolivia en El Alto

Carlo Ancelotti anunció varios cambios para jugar ante Bolivia en El Alto

Rick Davies, cofundador de Supertramp, fallece a los 81 años tras una larga batalla contra el cáncer

Rick Davies, cofundador de Supertramp, fallece a los 81 años tras una larga batalla contra el cáncer

Harry Potter regresa con nuevo protagonista:

Harry Potter regresa con nuevo protagonista: "Fue surrealista"

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡Maracaibo está de cumpleaños! 496 años de orgullo zuliano

¡Maracaibo está de cumpleaños! 496 años de orgullo zuliano

Se desprendió tremendo palo de agua en Maracaibo y San Francisco este lunes 8-Sept

Se desprendió tremendo palo de agua en Maracaibo y San Francisco este lunes 8-Sept

Muere

Muere "Malvina" la mascota de Camilo y el artista revienta en llanto en pleno concierto

Hoy se celebran 114 años de coronación canónica de la Virgen del Valle

Hoy se celebran 114 años de coronación canónica de la Virgen del Valle

Por un anillo casi pierde su dedo en Maracaibo

Por un anillo casi pierde su dedo en Maracaibo

Noticias Relacionadas

Sucesos

Presos madre y padrastro de una niña de 3 años por maltrato infantil

Autoridades larenses practicaron la detención de Enrique Álvarez Nahum, quien es el padrastro de la niña en el sector El Jebe, lugar donde se registraron los abusos. La progenitora, identificada como Jesmary Ballesteros, fue capturada al día siguiente en el sector El Cují. Ella sabía del maltrato al que era sometida su hija pero, nunca denunció a su pareja.
Sucesos

Arrestaron al director de Polianzoátegui

Presuntamente, está implicado en la explotación ilegal de combustible
Al Dia

Al menos 12 fallecidos y 10 heridos tras incendiarse un autobús del transporte público en Ciudad Bolívar

Se desconocen las causas de esta tragedia

Nacionales

"Pretenden establecer una agresión armada contra el pueblo venezolano": Delcy Rodríguez

Este lunes, 8 de septiembre la vicepresidente ejecutiva, Delcy Rodríguez, denunció que se pretende establecer una agresión armada contra el…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025