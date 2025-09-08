Presos madre y padrastro de una niña de 3 años por maltrato infantil

Un caso de maltrato infantil ha conmocionado a la ciudad de Barquisimeto en el estado Lara, tras la difusión de un video que muestra la agresión en contra una niña de 3 años. La grabación compartida por vecinos mediante las redes sociales, llevó a la rápida intervención del Ministerio Público y a la detención del padrastro y la madre de la menor.

En consecuencia, autoridades larenses practicaron la detención de Enrique Álvarez Nahum, quien es el padrastro de la niña en el sector El Jebe, lugar donde se registraron los abusos. La progenitora, identificada como Jesmary Ballesteros, fue capturada al día siguiente en el sector El Cují. Ella sabía del maltrato al que era sometida su hija pero, nunca denunció a su pareja.

Por su parte, el padre biológico de la niña, expresó su profunda inquietud respecto a la posibilidad de que se haga justicia, advirtiendo que Álvarez Nahum podría tener influencias que obstaculizarían el avance del proceso legal.

La valiente acción de los vecinos, al grabar y compartir el video del maltrato infantil, resultó crucial para que las autoridades larenses tomaran cartas en el asunto. Gracias a su intervención, el caso llegó rápidamente a la atención del Ministerio Público, permitiendo que se iniciaran las investigaciones y se llevara a cabo la detención de Enrique Álvarez Nahum y Jesmary Ballesteros.

Noticia al Dia / Kelly Nava Pasante.