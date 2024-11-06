Presos por violar a tres adolescentes en Yaracuy

Tres hombres violaron a tres adolescentes de 17,15 y 14 años, en el sector El Jobito, ubicado en San Felipe, capital del estado Yaracuy.

Los investigados de nombres John Jairo Escudero Área, de 21 años, Gabriel Israel Camacho López (19) y David José Chirinos Yajure, de 19 años, fueron capturados por su presunta responsabilidad.

La violación ocurrió el pasado 28 de octubre, cuando las adolescentes caminaban por una zona oscura del sector y fueron amedrentadas por los tres hombres, quienes las sometieron y abusaron sexualmente de ellas.

El abuso fue notificado a los funcionarios de Poli Yaracuy, quienes comenzaron con las investigaciones y detuvieron a los señalados.

Por su parte, el Tribunal 3° de Control de Yaracuy decretó privativa de libertad contra Escudero Área, Camacho López y Chirinos Yajure.

Noticia al Día / Últimas Noticias