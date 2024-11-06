Domingo 24 de agosto de 2025
Sucesos

Presos por violar a tres adolescentes en Yaracuy

Tres hombres violaron a tres adolescentes de 17,15 y 14 años, en el sector El Jobito, ubicado en San Felipe,…

Por Greily Nuñez

Presos por violar a tres adolescentes en Yaracuy
Tres hombres violaron a tres adolescentes de 17,15 y 14 años, en el sector El Jobito, ubicado en San Felipe, capital del estado Yaracuy.

Los investigados de nombres John Jairo Escudero Área, de 21 años, Gabriel Israel Camacho López (19) y David José Chirinos Yajure, de 19 años, fueron capturados por su presunta responsabilidad.

La violación ocurrió el pasado 28 de octubre, cuando las adolescentes caminaban por una zona oscura del sector y fueron amedrentadas por los tres hombres, quienes las sometieron y abusaron sexualmente de ellas.

El abuso fue notificado a los funcionarios de Poli Yaracuy, quienes comenzaron con las investigaciones y detuvieron a los señalados.

Por su parte, el Tribunal 3° de Control de Yaracuy decretó privativa de libertad contra Escudero Área, Camacho López y Chirinos Yajure.

Zulia

En Las Pulgas: Venden más medicinas que verduras en los mesones

El mercado es una farmacia gigante con la venta de medicinas sin control alguno y un riesgo latente al comprador
Sucesos

Se hundió una gabarra petrolera en el Lago de Maracaibo, cerca de la costa del municipio Simón Bolívar

La embarcación, con el nombre de "Susana1″ y propiedad de una contratista, zozobró cerca de la Estación de Flujo TJ-7 en el Lago cuando repentinamente, comenzó a llenarse de agua a través de la proa. Había nueve tripulantes a bordo y todos fueron rescatados a tiempo por una comisión de PDVSA.

Sucesos

Policía científica adelanta las investigaciones sobre la intoxicación masiva que hubo en San Francisco

Así lo dio a conocer este domingo 24 de agosto a través de un contacto telefónico con NAD el comisario José Primera, Secretario de Seguridad Ciudadana de Maracaibo, resaltando que las averiguaciones ya están bien adelantadas y que es el referido organismo el encargado de ofrecer los resultados que determinarán los verdaderos motivos que originaron la intoxicación.

Sucesos

Tres muertos dejó colisión frontal en la vía Clarines-Uchire de Anzoátegui

Las víctimas fatales, quienes se trasladaban en un vehículo Chery Orinoco color negro, fueron identificadas como Williams José Lozano Agudelo (40) la funcionaria del Sebin, Jhuliatny Nazareth Carmona Argote (30) y la estudiante Estefani Josefina Abad Peche (19). En el impacto también pereció una mascota (un cachorro Golden Retriever) que viajaba con ellos.

