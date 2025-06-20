Presos tres integrantes de "El Ñoño" por robar residencias y centros comerciales en la zona norte de Maracaibo

Luego que este medio de comunicación publicara el robo perpetrado en el centro comercial Betancourt, las autoridades de Polimaracaibo dieron a conocer la captura de tres de los implicados en este y otros hechos vandálicos.

Su modus operandi, delitos y rostros, quedaron al descubierto en varios videos grabados por cámaras de seguridad.

Los tres detenidos, siendo estos un adolescente y dos hombres, pertenecían a la banda de "El Ñoño". El trío delincuencial se desplazaba en diferentes sectores del norte de la ciudad y al percatarse que no hubiera nadie en el interior de los inmuebles, accedían a los recintos escalando cercos y forzando protecciones de ventanas con diversas herramientas.

Cabe reseñar que los detenidos, Emanuel Jesús Avendaño Suárez de 18 años, Yalber José Blanco Segovia de 19 años, y el adolescente, llegaron a forzar varias residencias por semanas.

Los funcionarios de Polimaracaibo lograron recuperar múltiples pertenencias y equipos electrónicos, aportando mayor número de elementos de convicción para el esclarecimiento de este hecho.

Por la presunta comisión del delito contra la propiedad, vulneración de la intimidad y seguridad del hogar, los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público para las investigaciones correspondiente.

Noticia al Día / Nota de prensa