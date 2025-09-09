Martes 09 de septiembre de 2025
Sucesos

Presuntas fallas mecánicas habrían provocado el vuelco y posterior incendio del autobús en Ciudad Bolívar

Al parecer, llevaba pimpinas de gasolina dentro de la unidad

Por Greily Nuñez

Presuntas fallas mecánicas habrían provocado el vuelco y posterior incendio del autobús en Ciudad Bolívar
Presuntas fallas mecánicas, así como perdida de dominio y control del vehículo, habrían provocado el vuelco y posterior incendio del autobús, según un reporte emitido por funcionarios de la PNB.

Por el aparatoso accidente vial, se han registrado nueve fallecidos y 18 heridos.

Lee también: Al menos 12 fallecidos y 10 heridos tras incendiarse un autobús del transporte público en Ciudad Bolívar

Los hechos ocurrieron la mañana del lunes 8 de septiembre, en un tramo de la troncal 10, a la altura de los sectores Santa Rosa y Santa Cruz del municipio Roscio, al sur del estado Bolívar.

La unidad de transporte público partió del terminal de pasajeros Tomás de Heres ubicado en Ciudad Bolívar, con destino a la localidad de Santa Elena de Uairen ,en el municipio fronterizo Gran Sabana.

La información compartida fue obtenida mediante entrevistas con familias de las víctimas y, con apoyo en un reporte oficial de la Policía Nacional Bolivariana, reseñó la periodista Andrea Calma a través de cuenta en Instagram.

Sucesos

Presos madre y padrastro de una niña de 3 años por maltrato infantil

Autoridades larenses practicaron la detención de Enrique Álvarez Nahum, quien es el padrastro de la niña en el sector El Jebe, lugar donde se registraron los abusos. La progenitora, identificada como Jesmary Ballesteros, fue capturada al día siguiente en el sector El Cují. Ella sabía del maltrato al que era sometida su hija pero, nunca denunció a su pareja.
Sucesos

Arrestaron al director de Polianzoátegui

Presuntamente, está implicado en la explotación ilegal de combustible
Al Dia

Al menos 12 fallecidos y 10 heridos tras incendiarse un autobús del transporte público en Ciudad Bolívar

Se desconocen las causas de esta tragedia

Al Dia

Derrumbe en la región amazónica de Perú deja seis muertos y dos heridos

Trágico derrumbe en la región amazónica de Perú resultó en la muerte de seis personas y deja a dos heridos, según informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). El incidente ocurrió durante la construcción de una carretera en el sector Curva Tronca Huayco, en el distrito de Conila, provincia de Luya.

