Presuntas fallas mecánicas habrían provocado el vuelco y posterior incendio del autobús en Ciudad Bolívar

Presuntas fallas mecánicas, así como perdida de dominio y control del vehículo, habrían provocado el vuelco y posterior incendio del autobús, según un reporte emitido por funcionarios de la PNB.

Por el aparatoso accidente vial, se han registrado nueve fallecidos y 18 heridos.

Lee también: Al menos 12 fallecidos y 10 heridos tras incendiarse un autobús del transporte público en Ciudad Bolívar

Los hechos ocurrieron la mañana del lunes 8 de septiembre, en un tramo de la troncal 10, a la altura de los sectores Santa Rosa y Santa Cruz del municipio Roscio, al sur del estado Bolívar.

La unidad de transporte público partió del terminal de pasajeros Tomás de Heres ubicado en Ciudad Bolívar, con destino a la localidad de Santa Elena de Uairen ,en el municipio fronterizo Gran Sabana.

La información compartida fue obtenida mediante entrevistas con familias de las víctimas y, con apoyo en un reporte oficial de la Policía Nacional Bolivariana, reseñó la periodista Andrea Calma a través de cuenta en Instagram.