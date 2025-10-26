Privan de libertad al hombre que degolló a su vecina en Barinas

Como José Balza fue identificado el femicida de la joven, Luyzdalys Peroza, hecho ocurrido en la calle Miranda, parroquia Obispos del estado Barinas.

La víctima, de 25 años, estaba en su trabajo, cuando llegó Balza y cegado por los celos la degolló.

Medios locales informaron que ambos no tenían una relación sentimental, sin embargo, el fiscal general de la república, Tarek William Saab, detalló que la joven fue su pareja.

Agregó, que Balza fue detenido e imputado por el delito de femicidio agravado

La joven era estudiante de Misión Ribas y madre de cinco hijos. Sus familiares la describieron como una mujer trabajadora quien tenía su emprendimiento de uñas y solo quería salir adelante.

Noticia al Día