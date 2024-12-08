Producían gasolina dentro de un laboratorio clandestino en el municipio Miranda

Un laboratorio clandestino donde producían gasolina artesanal, fue desmantelada por efectivos militares adscritos al destacamento N° 113 del comando de zona N° 11 de la Guardia Nacional Bolivariana.

El crudo era sustraído del oleducto que comunica Patio Tanque de Palmarejo con Puerto Miranda, perteneciente a Pdvsa, ubicado específicamente en el sector Sabaneta de palma del municipio Miranda, en Zulia.

Según las investigaciones preliminares, el combustible producido era utilizado por Grupos Estructurados de Delincuencia Organizado (G.E.D.O) que operan en la zona.

Los efectivos militares continúan las investigaciones pertinentes para dar con los involucrados en este atípico caso.

Noticia al Día / Nota de prensa