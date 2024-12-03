Que no te engañe esa cara bonita y ese pelito

La prensa colombiana habla de, Sheehawe Graciela Jaramillo Hernández, linda chica que podría "echarle una vaina" a quien sea, puesto que sus acciones criminales la llevaron a ganarse la jerarquía de "SICARIA".

Graciela, fue registrada en cámaras de seguridad echándole plomo a un indefenso vigilante.

Este demonio con falda pertenece a la pandilla La Familia de los P, según informó el diario digital cucuteño La Opinión y de quienes nos servimos la información.

Al momento de ser capturada, los uniformados le decomisaron una granada de fragmentación y un teléfono celular.

Con La Opinión de Cúcuta