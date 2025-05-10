Quedó grabado: El accidente vial donde falleció el funcionario de Polisur cerca del Hospital General del Sur

En cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto cuando fue arrollado el funcionario de la Policía Municipal de San Francisco. Los hechos ocurrieron el pasado 8 de mayo.

Jerwing Enrique Galué Brito, de 22 años, salió de ver clases en la UNES y cuando iba en su moto a la altura del Hospital General del Sur, ocurrió el fatídico choque que lo dejó muerto en el sitio.

El conductor del carro que aparece en el video y quien provoca este desastre se dio a la fuga. Las autoridades siguen tras su pista. Galue tenía dos años dentro de la institución policial.

Noticia al Día