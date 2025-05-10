Viernes 15 de agosto de 2025
Quedó grabado: El accidente vial donde falleció el funcionario de Polisur cerca del Hospital General del Sur

El conductor del carro que provocó el accidente sigue prófugo de la justicia

Por Greily Nuñez

Quedó grabado: El accidente vial donde falleció el funcionario de Polisur cerca del Hospital General del Sur
En cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto cuando fue arrollado el funcionario de la Policía Municipal de San Francisco. Los hechos ocurrieron el pasado 8 de mayo.

Jerwing Enrique Galué Brito, de 22 años, salió de ver clases en la UNES y cuando iba en su moto a la altura del Hospital General del Sur, ocurrió el fatídico choque que lo dejó muerto en el sitio.

El conductor del carro que aparece en el video y quien provoca este desastre se dio a la fuga. Las autoridades siguen tras su pista. Galue tenía dos años dentro de la institución policial.

Papa León XIV se pronunció sobre la violencia en el mundo: "No debemos resignarnos a que prevalezca la lógica del conflicto y las armas"

Lelón XIV rogó para que el ejemplo de María convenza "alguna vez del valor de la vida humana, y que nunca más se desperdicien vidas humanas, desencadenando guerras".
Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

La investigación está a cargo del CICPC
Cayó abatida alias La India y rescataron a secuestrado en Valle de la Pascua

El procedimiento realizado por la PNB ocurrió en el estado Guárico
Van al menos 18 detenidos por planes con explosivos: Ministro Cabello

Asimismo, denunció que existe un vínculo criminal entre el narcotráfico colombiano, ecuatoriano y peruano.

