¿Quién ordenó el asesinato de la inspectora Yessica Echeto?

Setenta y dos horas han transcurrido desde que asesinaron a la inspectora, Yessica Echeto, en La Concepción, municipio Jesús Enrique Lossada.

Echeto se detuvo frente a un pulilavado y fue interceptada por unos motorizados, quienes le dispararon sin contemplación.

Allegados y vecinos que conocieron a la inspectora Echeto intentaron ayudarla y la llevaron a un centro de salud cercano, pero falleció.

Este crimen podría considerarse como un ensañamiento, debido a lo más de 10 balazos que le asestaron a la inspectora, dejando la duda de una sociedad que se pregunta, ¿quién ordenó su asesinato dentro de su mismo ambiente laboral y familiar?.

Es por ello, que desde ese viernes 3 de octubre, detectives de la Policía Científica se desplegaron en todo el municipio para dar con los responsables de este asesinato. Asimismo, investigan su entorno y todo aquello que rodeaba a la inspectora Echeto.

La funcionaria le dedicó casi 20 años a la institución del CICPC, tiempo en el que se especializó en el servicio nacional de medicina y ciencias forenses (SENAMECF).

Con sus conocimientos apostó por el municipio que la vio crecer y logró que hicieran una sede del Senamecf en su jurisdicción. Allí era la jefa del servicio.

