Miércoles 01 de octubre de 2025
Ratifican privativa de libertad contra el esposo de la exalcaldesa falconiana por la muerte de Jossedy Sánchez

Jesús Eduardo Schotborgh Chirinos, conocido como "Chichito", seguirá bajo privación judicial preventiva de libertad después de una audiencia de presentación que concluyó pasadas las 12 de la noche de martes para miércoles con la ratificación de la medida, bajo la imputación de presunto femicidio.

Por José Gregorio Flores

Ratifican privativa de libertad contra el esposo de la exalcaldesa falconiana por la muerte de Jossedy Sánchez
Joseddy Lucía Sánchez Querales fue asesinada la semana pasada en Falcón. Foto: RRSS.
Jesús Eduardo Schotborgh Chirinos, conocido como "Chichito", seguirá bajo privación judicial preventiva de libertad después de una audiencia de presentación que concluyó pasadas las 12 de la noche de martes para miércoles con la ratificación de la medida, bajo la imputación de presunto femicidio.

Schotborgh, quien es esposo de la exalcaldesa, Nayrobi Osticochea, es el único testigo de la muerte de Joseddy Lucía Sánchez Querales, ocurrida el pasado jueves 25 de septiembre.

La audiencia de presentación inició con un periodo en el que la defensa y luego la juez se impusieron de las actas hasta su desarrollo formal desde las 9:00 pm hasta pasadas las 12:00 de la noche. La titular del Tribunal de Control ratificó la privativa de libertad, acogiendo la presunción de femicidio presentada por el Ministerio Público.

Esta decisión marca un giro trascendental en el caso, ya que según las fuentes policiales y la investigación detectivesca se manejaba la hipótesis de una muerte autoinfligida. El MP habría considerado el vínculo entre la hoy occisa y el ahora imputado como un elemento clave para configurar la imputación, a pesar de que aún faltan resultados y experticias como las de telefonía.

La defensa de Schotborgh Chirinos, integrada por el doctor Víctor Acosta, la doctora Adriana Villasmil y Yuraima Ollarvez, expusieron ante el Tribunal que no existen elementos suficientes que configuren la perpetración del delito de femicidio y solicitaron la improcedencia de la acción penal.

A pesar de que el expediente se encuentra aún en su etapa incipiente y aun no cuenta con la totalidad de las diligencias de investigación, la audiencia de presentación no podía demorarse más.

Durante la audiencia, estuvo presente una representante de la Defensoría de Violencia de Género, acompañando al padre de la joven, quien reiteró su llamado a que se haga justicia

"Chichito" está detenido desde el mismo jueves en que Joseddy Lucía Sánchez Querales murió a causa de una herida en el cráneo provocada por un único proyectil disparado con un revólver de su propiedad, dentro de una camioneta que también estaba a su cargo.

El caso ha generado gran expectativa en todo el estado Falcón.

Noticia al Día / Con información de Gerardo Morón

