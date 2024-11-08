Reportan accidente vehicular en el Puente sobre el Lago

Un nuevo accidente de tránsito generó complicaciones vehiculares en el Puente General Rafael Urdaneta, la noche de este viernes 8 de noviembre.

Según reportes del periodista José Serna, una colisión múltiple involucró una camioneta, un vehículo liviano y una gandola en el tramo del puente en sentido Costa Oriental – Maracaibo. Afortunadamente, no se reportaron heridos, solo daños materiales.

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) acudió al sitio del suceso para atender la situación y habilitar nuevamente el paso vehicular en el menor tiempo posible.

Sin embargo, debido a trabajos de mantenimiento en algunas zonas del puente, el tránsito se ha visto reducido a un solo canal en ciertos tramos, lo que ha generado congestión vehicular.

Foto: Notipin

Noticia al Día / Jhorman Cruz